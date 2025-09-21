Diskussionen über Logistik Wartefrust statt Shuttle-Bus: Rhein in Flammen in Goar Marc Schenten 21.09.2025, 15:00 Uhr

i Rhein in Flammen 2025 in St. Goar punktete mit dem Feuerwerk. Aber es gab auch Schattenseiten. Marc Schenten. marc.schenten

Während in der Luft das Feuerwerk den Tausenden Besuchern bei Rhein in Flammen in St. Goar staunende Gesichter beschert, gibt es am Boden Probleme: Für viele Menschen haben An- und Abreise Frustpotenzial geschaffen.

Wenn der Rhein brennt, bleibt die Welt für einen Moment stehen. Am Samstagabend erstrahlte das Mittelrheintal wieder in Farben, die man so nur einmal im Jahr sieht: „Rhein in Flammen“ lockte Tausende Besucher nach St. Goar – und bescherte ihnen einen der vermutlich letzten lauen Sommerabende des Jahres.







