Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie kommen aus Sicht der IG Metall nicht ausreichend voran. Deshalb erhöht die Gewerkschaft den Druck und ruft zu einem Warnstreik auf.

In der Tarifrunde 2026 der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber. Wie die Gewerkschaft mitteilt, ist für Montag, 2. November, ein Warnstreik geplant. Beschäftigte der Firmen Boge Elastmetall aus Simmern und RHB Industries aus Rheinböllen

wollen sich demnach um 13 Uhr vor dem Boge-Werkstor zu einer Kundgebung versammeln.