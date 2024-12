Spendenschecks übergeben Warmer Geldsegen für Hilfsorganisationen im Hunsrück 18.12.2024, 11:00 Uhr

i Vertreter der sechs Hilfsorganisationen aus der näheren Umgebung stellten sich zum Abschluss zu einem Erinnerungsbild auf. Landtag RLP/Kristina Schäfer. Landtag RLP/Kristina Schäfer

Rund 130 Radler und Helfer waren in diesem Jahr bei der 27. Vor-Tour der Hoffnung am Start. Mehr als 270 Kilometer wurden absolviert und insgesamt 750.000 Euro zusammengetragen. Im Mainzer Landtag fand die Auflage 2024 einen würdigen Abschluss.

Das Rekordergebnis von 750.000 Euro haben die Radlerinnen und Radler der 27. Vor-Tour der Hoffnung zur Unterstützung krebskranker und hilfsbedürftiger Kinder in diesem Jahr eingefahren. „Wir sind überwältigt und sehr stolz, dass wir an den verschiedenen Etappenorten im Hunsrück, an der Mosel und an der Nahe und bei zahlreichen Aktionen und Aktivitäten im ganzen Jahr so viele Spenden eingesammelt haben“, sagte der erste Vorsitzende der Vor-Tour, ...

