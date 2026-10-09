Gerüchten zufolge soll der 50-Jährige, der Ende September in Kirchberg festgenommen wurde, Teil eines bundesweiten Drogen- und Waffenhändlerrings gewesen sein. Wir haben beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden nachgefragt.
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Ein Großeinsatz in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen. Dabei wurde ein 50-Jähriger festgenommen, die Einsatzkräfte stellten nach Angaben der Polizei Koblenz eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, eine scharfe Schusswaffe und eine erhebliche Summe Bargeld sicher.