Festnahme in Kirchberg
War mutmaßlicher Drogenhändler Teil eines Rings?
Eine Festnahme in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen in der Stadt auf dem Berge. Nun mehren sich Gerüchte rund um den
Eine Festnahme in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen in der Stadt auf dem Berge. Nun mehren sich Gerüchte rund um den Fall.
Charlotte Krämer-Schick

Gerüchten zufolge soll der 50-Jährige, der Ende September in Kirchberg festgenommen wurde, Teil eines bundesweiten Drogen- und Waffenhändlerrings gewesen sein. Wir haben beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Ein Großeinsatz in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen. Dabei wurde ein 50-Jähriger festgenommen, die Einsatzkräfte stellten nach Angaben der Polizei Koblenz eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, eine scharfe Schusswaffe und eine erhebliche Summe Bargeld sicher.
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