Festnahme in Kirchberg War mutmaßlicher Drogenhändler Teil eines Rings? Charlotte Krämer-Schick 09.10.2026, 08:00 Uhr

i Eine Festnahme in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen in der Stadt auf dem Berge. Nun mehren sich Gerüchte rund um den Fall. Charlotte Krämer-Schick

Gerüchten zufolge soll der 50-Jährige, der Ende September in Kirchberg festgenommen wurde, Teil eines bundesweiten Drogen- und Waffenhändlerrings gewesen sein. Wir haben beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden nachgefragt.

Ein Großeinsatz in Kirchberg sorgte Ende September für Aufsehen. Dabei wurde ein 50-Jähriger festgenommen, die Einsatzkräfte stellten nach Angaben der Polizei Koblenz eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, eine scharfe Schusswaffe und eine erhebliche Summe Bargeld sicher.







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