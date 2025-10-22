Ermittlungen laufen War in Simmern ein Brandstifter am Werk? 22.10.2025, 11:00 Uhr

i In der Nacht zu Mittwoch, 27. August, brannte neben einem weiteren Gebäude im Buchenweg auch ein Gebäude auf dem Bahnhofsgelände in Simmern. Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Charlotte Krämer-Schick

Eine gefühlt hohe Anzahl an Bränden forderten die Feuerwehren im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis in den vergangenen Monaten. Wie steht es mit den Ermittlungen in Sachen Brandursachen? Wir haben beim Polizeipräsidium Koblenz nachgefragt.

Ein Wohnhaus im Buchenweg, Hydraulik Schmidt im Industriepark, Gebäude auf dem Bahnhofsgelände – es waren einige Brände, die die Feuerwehr in Simmern zu löschen hatte in den vergangenen Monaten. Doch das waren nicht die einzigen Feuer. Auch ein Wohnhaus in Lindenschied, ein Stall in Neuerkirch, die Kirchberger Eisdiele und das Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Eingang der Fußgängerzone in Boppard wurden Opfer der Flammen.







