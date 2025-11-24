War das ein herrlicher Samstag zum Schaffen im Hunsrück

Mancher braucht den Zeitdruck, um Dinge erledigt zu bekommen, bei manchem kommt der Druck daher, dass zu viele Dinge gleichzeitig anfallen. Letztlich kann man nur eins nach dem anderen angehen – und manchmal wird ein gewisser Aufschub sogar belohnt:
Hatten Sie auch so einen schönen Samstag an der frischen Luft? Ich hole mal ein bisschen aus: Bei besonders trockenen Themen erging es mir im Studium manchmal so, dass ich so lange ein Motivationsproblem hatte, bis ich ein Problem mit der knappen Zeit bekam.