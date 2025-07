Es ist schon interessant. War es in den vergangenen Wochen an manchen Tagen über 30 Grad heiß, haben wir uns sofort über die unerträgliche Hitze beschwert und wünschten uns kühlere Temperaturen. Jetzt, wo die Temperaturen deutlich gesunken sind und es fast jeden Tag regnet, sehnen wir uns wieder Sonne und Wärme herbei. Das Wetter kann es uns einfach nicht recht machen.

Ich ziehe jedoch sicher keine falschen Schlüsse, wenn ich sage, dass etwas mehr Sonne für die aktuelle Jahreszeit wünschenswert wäre. Aber das Wetter macht ja bekanntlich, was es will und lässt sich nicht beeinflussen. Ich persönlich verdamme die etwas kühleren Temperaturen auch gar nicht so sehr, bin ich doch eher ein Frühlings- und Herbstliebhaber.

Mit Blick auf die am Wochenende stattfindenden Veranstaltungen wäre es aber schon schön, wenn sich der Regen der vergangenen Tage etwas zurückziehen und die Sonne sich wieder öfter blicken lassen würde. Die beiden Festivals Nature One und Lott locken jedes Jahr Zehntausende Besucher in den Hunsrück, um ein Wochenende lang ausgelassen zu tanzen und zu feiern. Auch wenn die Festivalbesucher der ersten Stunde sicherlich kein Problem mit schlechtem Wetter haben und sich die gute Laune nicht von ein bisschen Regen verderben lassen, wäre beständiges, trockenes Wetter trotzdem wünschenswert. So lassen sich die Veranstaltungen doch noch mehr genießen.

Vielleicht denkt der Wettergott in den nächsten Tagen an die Festivalbesucher und lässt das ein oder andere Mal die Sonne durchblicken. Meine Daumen sind jedenfalls gedrückt.