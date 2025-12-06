Nach Kritik an hohen Baukosten Wann wird das Karmelitergebäude in Boppard fertig? Philipp Lauer 06.12.2025, 07:00 Uhr

i Die Arbeiten am Innenhof des Karmelitergebäudes sind weitgehend abgeschlossen. Bis die Verwaltung der Stadt Boppard hier wieder einziehen kann, wird es jedoch noch dauern. Philipp Lauer

Dass die Sanierung des Karmelitergebäudes in Boppard weitaus länger dauern würde, als geplant, zeichnete sich früh ab – zu aufwendig gestalten sich die Arbeiten an dem Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert. Wann die Verwaltung wieder einziehen soll:

Beim Rundgang auf der Großbaustelle Karmelitergebäude wird deutlich: Im vergangenen Jahr hat sich hier so manches getan. Der Innenhof des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert ist weitgehend fertiggestellt, die Gerüste auch um das Gebäude weitgehend abgebaut.







