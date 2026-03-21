Nach Unfall bei Badenhard
Wann kommen Rettungsdrohnen zum Einsatz?
Retttungsdrohnen können bei der Personen- oder Tiersuche, der Rehkitzrettung oder für die Erstellung von Lagebildern eine entsch
Retttungsdrohnen können bei der Personen- oder Tiersuche, der Rehkitzrettung oder für die Erstellung von Lagebildern eine entscheidende Unterstützung aus der Luft sein.
Jan Woitas/dpa

Neben Einsatzkräften, die bei Unfällen zur Rettung ausrücken, werden mittlerweile auch oft Drohnen angefordert. Wofür werden sie genutzt? Unsere Zeitung hat mit Simon Wittig, Erster Vorsitzender des Vereins Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück, gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Rettungsdrohnen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch bei dem Unfall, der sich in der Nacht von Samstag, 14., auf Sonntag, 15. März, auf der K101 zwischen Birkheim und Badenhard ereignet hat, kamen Drohnen zur Unterstützung der Personensuche zum Einsatz.

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