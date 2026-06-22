Verbindung über Rhein fehlt
Wann fährt Fähre zwischen Boppard und Filsen wieder?
Seit ein Tankmotorschiff am 19. März den Fähranleger in Boppard rammte, steht der Fährbetrieb still.
Seit ein Tankmotorschiff am 19. März den Fähranleger in Boppard rammte, steht der Fährbetrieb still.
Annalena Bischoff

Bagger und Bauarbeiter sind längst vor Ort, doch die entscheidende Reparatur steht noch aus. Mehr als drei Monate nach dem Unfall warten Pendler weiter auf die Rückkehr der Fähre zwischen Boppard und Filsen.

Lesezeit 1 Minute
Wer am Rheinufer in Boppard vorbeikommt, sieht Bauarbeiter, eine Baustraße auf dem Rhein und erste Fortschritte. Doch ausgerechnet an der Stelle, die für die Rückkehr der Fähre entscheidend ist, hat sich bislang wenig getan. Mehr als drei Monate nach dem Schiffsunfall bleibt offen, wann die Verbindung zwischen Boppard und Filsen wieder aufgenommen werden kann.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren