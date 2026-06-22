Verbindung über Rhein fehlt Wann fährt Fähre zwischen Boppard und Filsen wieder? Annalena Bischoff 22.06.2026, 17:00 Uhr

i Seit ein Tankmotorschiff am 19. März den Fähranleger in Boppard rammte, steht der Fährbetrieb still. Annalena Bischoff

Bagger und Bauarbeiter sind längst vor Ort, doch die entscheidende Reparatur steht noch aus. Mehr als drei Monate nach dem Unfall warten Pendler weiter auf die Rückkehr der Fähre zwischen Boppard und Filsen.

Wer am Rheinufer in Boppard vorbeikommt, sieht Bauarbeiter, eine Baustraße auf dem Rhein und erste Fortschritte. Doch ausgerechnet an der Stelle, die für die Rückkehr der Fähre entscheidend ist, hat sich bislang wenig getan. Mehr als drei Monate nach dem Schiffsunfall bleibt offen, wann die Verbindung zwischen Boppard und Filsen wieder aufgenommen werden kann.







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