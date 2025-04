Eine Hiobsbotschaft in puncto Badespaß gab es bereits: Das Kirchberger Freibad wird in diesem Sommer wegen Personalmangels nicht geöffnet. Bleibt es dabei? Und wie sieht es mit den restlichen Outdoor-Badeanstalten aus? Ein Überblick.

Vom Ein-Meter-Brett springen, gemütlich Bahnen ziehen oder im Spaßbecken herumtollen – in den nächsten Tagen und Wochen werden im Rhein-Hunsrück-Kreis die Freibäder öffnen. Wo kann ab wann in die Fluten gesprungen werden? Was gibt es Neues? Unsere Zeitung hat sich in den fünf Freibädern im Rhein-Hunsrück-Kreis umgehört.

1 Saisonauftakt im Thermalfreibad Boppard ist am Donnerstag, 1. Mai. Beim Anschwimmen ist der Eintritt an diesem Tag frei. Saisonkarten können trotzdem erworben werden. Bürgermeister Jörg Haseneier wird um 12.30 Uhr die Freibadsaison eröffnen. Die Vor- und Nachsaison dauert vom 1. Mai bis zum 6. Juli sowie vom 16. August bis zum 14. September. In dieser Zeit ist das Bad täglich von 12 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Hauptsaison ist folglich vom 7. Juli bis zum 15. August. Geöffnet ist in diesem Zeitraum täglich von 11 bis 19.30 Uhr. Letzter Einlass ist stets um 18.30 Uhr, Badeschluss um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt das Bad mindestens bis 14 Uhr geöffnet. Danach entscheidet die Betriebsleitung je nach Wetterlage über die weitere Öffnungsdauer.

2 Im Rheingoldbad Sankt Goar-Werlau geht es erst Mitte Mai los. Die Saison werde voraussichtlich, so sagt Frank Kalkofen, Werkleiter der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein, am Samstag, 17. Mai, beginnen. Allerdings sei dies auch witterungsabhängig. Neues gebe es nicht zu vermelden. Die Eintrittspreise bleiben stabil, an den Öffnungszeiten ändere sich auch nichts. Montags ist geschlossen, dienstags bis sonntags öffnet das Bad von 10 bis 19 Uhr. Bei Temperaturen unter 20 Grad ist das Freibad nur bis 14 Uhr geöffnet. Zudem könne es an Schlechtwettertagen kurzfristig zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen. „Es macht ja keinen Sinn, das Bad bei 10 Grad und Regen zu öffnen und so viel Personal vorzuhalten, wenn ohnehin kein Mensch kommt“, sagt Kalkofen. Tagesaktuell sei eine Abfrage der Öffnungszeiten über den offiziellen Google-Account des Rheingoldbades St. Goar-Werlau zu empfehlen, rät er.

3 Rund zwei Wochen später startet auch die Schwimm- und Badesaison in Gemünden. „Ja, am 1. Juni, wird das Bad in Gemünden geöffnet“, bestätigt Kirchbergs VG-Bürgermeister Peter Müller. Der 1. Juni ist ein Sonntag. Geöffnet wird dann montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertag von 10 bis 19 Uhr sowie in den Sommerferien täglich ebenfalls von 10 bis 19 Uhr. Bürgermeister Müller bestätigt zudem, dass sich an dem Status Quo im Kirchberger Freibad nichts geändert habe. Heißt: Das Bad bleibt 2025 tatsächlich zu.

4 Das Naturfreibad in Simmern öffnet traditionell und aus nachvollziehbaren Gründen etwas später. „Die Außentemperatur sollte etwa 20 Grad haben, das Wasser 14 oder 15 Grad warm sein“, sagt Betreiber Harald Neusser. Dies sei erfahrungsgemäß um Pfingsten der Fall – in diesem Jahr also um den 8. und 9. Juni. Der Kartenvorverkauf startet Mitte Mai. Vom 12. bis 17. Mai können Tickets mit 20 Prozent Rabatt im Shodan Gym direkt am Naturfreibad erworben werden.