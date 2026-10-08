Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wandern, was das Zeug hält
Der Herbst ist für viele Menschen die ideale Zeit für eine Wanderung.
Der Herbst ist für viele Menschen die ideale Zeit für eine Wanderung.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Weltenbummler ist ein schönes Wort für Menschen, die viel von unserer Erde gesehen haben. Die wenigsten davon sind auf ihren Reisen allerdings zu Fuß unterwegs. Nicht so Karl Bushby. Seine Geschichte ist eine Inspiration für unseren Kolumnisten.

Lesezeit 1 Minute
Haben Sie das von Karl Bushby gehört? Der Brite hat jetzt die letzte Etappe einer jahrzehntelangen Wanderung hinter sich gebracht. Gestartet ist er im November 1998 im Süden Chiles. Nun ist er nach 28 Jahren und 50.000 Kilometern in seiner Heimat angekommen.
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