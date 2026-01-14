Gute Tipps für mehr Bewegung Wandern an Rhein, Lahn und im Hunsrück: Am besten hier Hilko Röttgers 14.01.2026, 17:00 Uhr

i Glückliche Gesichter: Wir präsentieren in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH fünf tolle Wanderungen, auf denen bisschen Bewegung mit tollen Erlebnissen belohnt wird. Anton Röser / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Mehr Bewegung: Jeder Zweite hat fürs neue Jahr diesen Vorsatz. Ihn umzusetzen, muss keine Qual sein. Unsere Zeitung präsentiert in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH fünf tolle Wanderungen an Rhein und Lahn sowie im Hunsrück.

Millionen Menschen haben es sich vor zwei Wochen fest vorgenommen: Im neuen Jahr wollen sie sich mehr bewegen. Jeder Zweite hat diesen guten Vorsatz gefasst, wie eine Statista-Umfrage ergeben hat. So ernst dieser Vorsatz auch gemeint war: Ihn umzusetzen, ist vielleicht nicht immer einfach.







