Chronik über die NS-Zeit
Walter Karbach deckt Oberwesels dunkle Seiten auf
Der gebürtige Oberweseler Walter Karbach veröffentlicht seine kommentierte Chronik „Oberwesel unterm Hakenkreuz“.
Der gebürtige Oberweseler Walter Karbach veröffentlicht seine kommentierte Chronik „Oberwesel unterm Hakenkreuz“.
Werner Dupuis

Sein Vater litt unter dem NS-Regime, seine Familie bewahrte zahlreiche Dokumente aus jener Zeit auf. Walter Karbach nahm das Erbe zum Anlass, die Geschichte seiner Heimat zu erforschen. Daraus entstand eine Chronik – mit einigen Überraschungen.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Aufnahmeantrag, eine Mitgliedskarte und ein Name, der in der Stadt bis heute mit einer besonderen Ehre verbunden ist: Als Walter Karbach in den Archiven auf die NSDAP-Unterlagen des späteren Ehrenbürgers Johann Peter Josten stößt, wird aus einer historischen Spur eine unbequeme Frage.
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