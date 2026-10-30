Chronik über die NS-Zeit Walter Karbach deckt Oberwesels dunkle Seiten auf Annalena Bischoff 30.10.2026, 16:00 Uhr

i Der gebürtige Oberweseler Walter Karbach veröffentlicht seine kommentierte Chronik „Oberwesel unterm Hakenkreuz“. Werner Dupuis

Sein Vater litt unter dem NS-Regime, seine Familie bewahrte zahlreiche Dokumente aus jener Zeit auf. Walter Karbach nahm das Erbe zum Anlass, die Geschichte seiner Heimat zu erforschen. Daraus entstand eine Chronik – mit einigen Überraschungen.

Ein Aufnahmeantrag, eine Mitgliedskarte und ein Name, der in der Stadt bis heute mit einer besonderen Ehre verbunden ist: Als Walter Karbach in den Archiven auf die NSDAP-Unterlagen des späteren Ehrenbürgers Johann Peter Josten stößt, wird aus einer historischen Spur eine unbequeme Frage.







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