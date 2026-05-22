Forstamt Simmern ist Gastgeber Waldjugendspiele Bärenbach begeistern Drittklässler Werner Dupuis 22.05.2026, 12:41 Uhr

i Anita Stilz, Büroleiterin im Forstamt Simmern erläuterte an ihrer Station den Kindern der Klasse 3 der Grundschule Zell das unterschiedlichen Grün von Bäumen und Sträuchern. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Spielerisch lernen, rätseln und den Wald hautnah erleben: Bei den Waldjugendspielen Bärenbach gingen Hunderte Grundschulkinder von Hunsrück und Mosel auf spannende Entdeckungstouren. Wer am Ende die glücklichen Gewinner des Wettbewerbs waren.

Den Lebensraum Wald mit all seinen vielfältigen Möglichkeiten gemeinsam erkunden und entdecken, darin spielen und toben, Spaß haben und manches bis dato ungeklärte Geheimnis lüften – das alles erlebten rund 530 Kinder aus Grundschulen des Hunsrücks und der Mosel bei den diesjährigen Waldjugendspielen im Bärenbacher Wald.







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