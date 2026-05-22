Spielerisch lernen, rätseln und den Wald hautnah erleben: Bei den Waldjugendspielen Bärenbach gingen Hunderte Grundschulkinder von Hunsrück und Mosel auf spannende Entdeckungstouren. Wer am Ende die glücklichen Gewinner des Wettbewerbs waren.
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Den Lebensraum Wald mit all seinen vielfältigen Möglichkeiten gemeinsam erkunden und entdecken, darin spielen und toben, Spaß haben und manches bis dato ungeklärte Geheimnis lüften – das alles erlebten rund 530 Kinder aus Grundschulen des Hunsrücks und der Mosel bei den diesjährigen Waldjugendspielen im Bärenbacher Wald.