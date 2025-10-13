Nach längerer Pause Waldherberge Sargenroth eröffnet am 24. Oktober Thomas Torkler 13.10.2025, 10:00 Uhr

i Betreiber Claus Hensen hat beim Rundgang seine sechs Monate alte Tochter Hanna auf dem Arm und zeigt eines der fertiggestellten Zimmer in der Waldherberge in Sargenroth, von denen zahlreiche mit zwei Etagenbetten ausgestattet sind. Thomas Torkler

Am 24. Oktober ist es soweit: Mit der Waldschenke öffnet wieder ein erster Teil der Waldjugendherberge in Sargenroth. Doch das soll erst der Anfang sein. Für die Zukunft hat Betreiber Claus Hensen noch einiges mehr geplant.

. Die Biersorten sind ausgesucht. Die Wahl fiel auf bayrischen Gerstensaft. Betreiber Claus Hensen setzt aber auch auf Bier aus der Region. Zu trinken und zu essen gibt es in der Waldschenke in Sargenroth erstmals ab Freitag, 24. Oktober. Ab 17 Uhr erfolgt das sogenannte Soft-Opening.







