Kultfestival im Hunsrück
Waldeck begeistert mit Musik und starken Botschaften
Zum Auftakt des Waldeck Open Air-Festivals war es Kabarettist und Liedermacher Falk (Plücker) der mit Texten und Liedgut aus eig
Zum Auftakt des Waldeck Open Air-Festivals war es Kabarettist und Liedermacher Falk (Plücker) der mit Texten und Liedgut aus eigener Feder das Publikum begeisterte.
Thomas Esser

Trotz großer Hitze zog das Waldeck-Open-Air zahlreiche Besucher an. Zwischen Musik, Kabarett und bewegenden Botschaften entstand eine besondere Festivalatmosphäre. Ein Wochenende voller starker Momente.

Lesezeit 2 Minuten
Der Grüngürtel rund um Burg Waldeck konnte heuer wieder mit einer sehens- und vor allem hörenswerten Neuauflage des Waldeck-Open-Air-Festivals aufwarten. Das erfreute sich schon zum Auftakt an zahlreichen Besuchern, die den Temperaturen um 38 Grad trotzten und sich in der Folge an einem abwechslungsreichen Musikprogramm erfreuten.

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