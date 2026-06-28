Kultfestival im Hunsrück Waldeck begeistert mit Musik und starken Botschaften Thomas Esser 28.06.2026, 18:00 Uhr

i Zum Auftakt des Waldeck Open Air-Festivals war es Kabarettist und Liedermacher Falk (Plücker) der mit Texten und Liedgut aus eigener Feder das Publikum begeisterte. Thomas Esser

Trotz großer Hitze zog das Waldeck-Open-Air zahlreiche Besucher an. Zwischen Musik, Kabarett und bewegenden Botschaften entstand eine besondere Festivalatmosphäre. Ein Wochenende voller starker Momente.

Der Grüngürtel rund um Burg Waldeck konnte heuer wieder mit einer sehens- und vor allem hörenswerten Neuauflage des Waldeck-Open-Air-Festivals aufwarten. Das erfreute sich schon zum Auftakt an zahlreichen Besuchern, die den Temperaturen um 38 Grad trotzten und sich in der Folge an einem abwechslungsreichen Musikprogramm erfreuten.







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