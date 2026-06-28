Trotz großer Hitze zog das Waldeck-Open-Air zahlreiche Besucher an. Zwischen Musik, Kabarett und bewegenden Botschaften entstand eine besondere Festivalatmosphäre. Ein Wochenende voller starker Momente.
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Der Grüngürtel rund um Burg Waldeck konnte heuer wieder mit einer sehens- und vor allem hörenswerten Neuauflage des Waldeck-Open-Air-Festivals aufwarten. Das erfreute sich schon zum Auftakt an zahlreichen Besuchern, die den Temperaturen um 38 Grad trotzten und sich in der Folge an einem abwechslungsreichen Musikprogramm erfreuten.