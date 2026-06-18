Die aktuelle Hitzewelle führt uns wieder mal vor Augen, wie groß die Gefahr durch Wald- und Vegetationsbrände sein kann. Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kirchberg haben sich nun mit genau diesem Szenario beschäftigt.
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Bereits seit mehreren Monaten bereiten sich die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchberg intensiv auf die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden vor. Mehr als 100 Feuerwehrangehörige wurden theoretisch ausgebildet und fungieren als Multiplikatoren in ihren Einheiten.