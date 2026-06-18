345 Wehrleute im Einsatz
Waldbrandübung in der Verbandsgemeinde Kirchberg
Zwei Einsatzkräfte bekämpfen den angenommenen Vegetationsbrand mit einem Löschangriff im Wald.
Zwei Einsatzkräfte bekämpfen den angenommenen Vegetationsbrand mit einem Löschangriff im Wald.
Dennis Irmiter

Die aktuelle Hitzewelle führt uns wieder mal vor Augen, wie groß die Gefahr durch Wald- und Vegetationsbrände sein kann. Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kirchberg haben sich nun mit genau diesem Szenario beschäftigt.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits seit mehreren Monaten bereiten sich die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchberg intensiv auf die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden vor. Mehr als 100 Feuerwehrangehörige wurden theoretisch ausgebildet und fungieren als Multiplikatoren in ihren Einheiten.

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