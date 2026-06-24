Hitzewelle im Rhein-Hunsrück Waldbrandgefahr: Forstämter in der Region warnen Tobias Lui 24.06.2026, 16:00 Uhr

i Der Waldbrandindex sowohl im Rhein-Hunsrück-Kreis als auch im Rhein-Lahn-Kreis ist auf 4 gestiegen. Damit besteht dieser Tage eine hohe Gefahr für Waldbrände. Stefan Sauer. dpa/Stefan Sauer

Der Rhein-Lahn-Kreis liegt mit einem Anteil von 44,5 Prozent genau wie der Rhein-Hunsrück-Kreis (45 Prozent) über dem ohnehin schon waldreichen rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt. Entsprechend groß ist die Waldbrandgefahr hier.

Fast unerträglich hohe Temperaturen und Windstille. Ganz Deutschland ächzt seit Tagen unter der Hitzewelle. Ein Hoch lenkt weiter sehr heiße Luft aus Spanien nach Deutschland. Am Montag und Dienstag herrschten Spitzentemperaturen von 37 Grad, am Mittwoch soll es sogar bis zu 39 Grad heiß werden.







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