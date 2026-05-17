Klimawandel fordert Akteure Wald und Wild: In Gondershausen schwelt ein Konflikt Philipp Lauer 17.05.2026, 18:00 Uhr

i Bürger und Jäger äußern Kritik am Vorgehen der Gemeinde Gondershausen, die das Unternehmen Pro Jagdkonzept mit der Jagd im Eigenjagdbezirk der Gemeinde beauftragt hat: Wolfgang Liesenfeld (von links), Werner Berg, Achim Wagner, Roland Drexel und Edgar Pinger. Philipp Lauer

In Gondershausen prallen die Interessen der Gemeinde als Waldbesitzer und Teilen der Jägerschaft aufeinander. Ein Bürger kritisiert die Kosten der professionellen Jagd – die Gemeinde erklärt die Gründe und setzt Ausgaben ins Verhältnis zum Nutzen.

Dass Jagdpächter und Waldbesitzer, in diesem Fall eine Kommune, nicht immer die gleichen Interessen haben, wird aktuell am Beispiel der Gemeinde Gondershausen deutlich. Die Gemeinde nimmt auf einer bis dato verpachteten Jagd im Gemeindewald seit Ende des Jahres 2024 das Jagdrecht wieder selbst wahr und hat zum Jagdjahr 2025 ab 1.







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