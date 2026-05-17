In Gondershausen prallen die Interessen der Gemeinde als Waldbesitzer und Teilen der Jägerschaft aufeinander. Ein Bürger kritisiert die Kosten der professionellen Jagd – die Gemeinde erklärt die Gründe und setzt Ausgaben ins Verhältnis zum Nutzen.
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Dass Jagdpächter und Waldbesitzer, in diesem Fall eine Kommune, nicht immer die gleichen Interessen haben, wird aktuell am Beispiel der Gemeinde Gondershausen deutlich. Die Gemeinde nimmt auf einer bis dato verpachteten Jagd im Gemeindewald seit Ende des Jahres 2024 das Jagdrecht wieder selbst wahr und hat zum Jagdjahr 2025 ab 1.