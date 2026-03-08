Landtagswahl Rheinland-Pfalz Wahlkreis Rhein-Hunsrück: Kandidaten diskutieren eifrig Thomas Torkler 08.03.2026, 18:00 Uhr

i Moderator Jannis Kaack leitete gemeinsam mit Lina Martin durch die Podiumsdiskussion des Jugendparlaments Simmern-Rheinböllen. Thomas Torkler

Das Jugendparlament Simmern-Rheinböllen fühlte bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl Politikern mit einem Fragekatalog auf den Zahn. Fynn Klein, Ruth Greb, Matthias Klee, Dominik Loch und Tobias Vogt standen den Jugendlichen Rede und Antwort:

Zwei Wochen vor dem 22. März hatte das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen die Wahlkreiskandidaten zur Podiumsdiskussion eingeladen. Alle Parteien, die in Fraktionsstärke aktuell im Landtag oder im Bundestag vertreten sind, entsendeten Vertreter – bis auf eine: Die AfD nicht.







