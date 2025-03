Vorwurf: Drogen in großem Stil auf Nature One vertickt

Drei Männer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis müssen sich vor dem Landgericht in Bad Kreuznach verantworten. Zwei von ihnen wurden zum Prozessauftakt von der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in den Gerichtssaal gebracht.

Drogenhandel im großen Stil, versuchte räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung – dies wirft die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach drei Männern im Alter von 34, 46 und 68 Jahren aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis vor. Zwei der drei Angeklagten befinden sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rohrbach. Am Freitagmorgen hat vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach der Prozess gegen das Trio begonnen. Zwölf Verhandlungstermine sind angesetzt.

Schon vor dem Verhandlungssaal sieben wird deutlich, dass es sich um einen größeren, nicht alltäglichen Prozess handelt. Die gut zehn Besucher müssen sich ausweisen und ihre Mobiltelefone abgeben. Fotografieren im Gerichtssaal ist nicht erlaubt. Taschen und Jacken werden durchsucht, Gürtel müssen ausgezogen, Hosentaschen geleert werden. Zudem ist der Gang durch eine Sicherheitsschleuse – ähnlich wie an Flughäfen – obligatorisch.

Nach Belehrung der Richterin: Beschuldigte wollen keine Aussage machen

Im Gerichtssaal selbst sind die Besucher durch eine dicke Glasscheibe vom restlichen Geschehen abgetrennt. Kurz vor Prozessbeginn werden die drei Beschuldigten in den Saal geführt, die Verteidiger sind bereits da. Nach der Personalienaufnahme belehrt Richterin Annegret Werner die Angeklagten darüber, dass sie Aussagen machen könnten, dazu aber nicht verpflichtet seien. Die Beschuldigten nicken mit dem Kopf, ihre Anwälte erklären, dass keiner ihrer Mandanten aussagen wolle.

Günter Horn, Vertreter der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, hat an diesem ersten Prozesstag den längsten Part zu bewältigen. Er verliest die Anklageschrift, und dies nimmt seine Zeit in Anspruch. Insgesamt zwölf Fälle, die sich zwischen April und September 2024 zugetragen haben sollen, werden von Horn näher erläutert. Unter anderem sollen die beiden jüngeren Beschuldigten im vergangenen Jahr beim Technofestival Nature One bei Kastellaun 4500 Ecstasy-Tabletten, 2,6 Kilogramm Amphetamin, 200 Gramm Kokain und 300 Gramm Haschisch im Kühlwagen eines Cocktailstandes gelagert und den größten Teil an Besucher verkauft haben.

Angebliche Drohung: Ich setze dir den „goldenen Schuss“

In einem weiteren Fall wird den beiden jüngeren Angeklagten zur Last gelegt, Mitte August 2024 zusammen mit einer gesondert verfolgten Person einen Mann in Simmern aufgesucht zu haben, um bei ihm unter Androhung von Schlägen Drogenschulden einzutreiben. In der Wohnung des Mannes sei es zu einem Streit über die ausgebliebenen Geldzahlungen gekommen, und der 34 Jahre alte Angeklagte soll seinem Kontrahenten mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die Angeklagten haben – so steht es in der Anklageschrift – dem Mann eine Frist zur Zahlung gesetzt, wobei der 46-Jährige dem Widersacher gedroht und angekündigt habe, dass er, falls er seine Schulden nicht zahlen würde, er ihm einen „goldenen Schuss“ setzen und ihn anschließend am Bahnhof in Frankfurt am Main aussetzen würde. Beide Beschuldigte sollen zudem mehrfach mit Drogen gehandelt haben. In einem Fall ist von zwölf Platten Cannabis á 100 Gramm, 22 Platten Amphetamin á 100 Gramm, vier Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Amphetamin die Rede.

Sicherheitsverwahrung könnte angeordnet werden

Für einen der Angeklagten komme sogar Sicherheitsverwahrung in Betracht, sagt Staatsanwalt Horn – zudem drohe ihm eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 83.000 Euro, seinem Komplizen in Höhe von 40.000 Euro. Der 68-Jährige könnte wohl glimpflicher davonkommen. Ihm wird lediglich Beihilfe vorgeworfen. Die Beschuldigten machen am ersten Prozesstag lediglich Angaben zur Person, zu den Tatvorwürfen schweigen sie.

Richterin Annegret Werner befürchtet, dass dies auch so bleiben wird. „Im Wesentlichen werden wir wohl auf Zeugenaussagen angewiesen sein“, betont sie. Zehn Zeugen sollen im Laufe des Prozesses gehört werden. Weil alle zehn Zeugen Angst vor Repressalien haben, sind Videovernehmungen geplant – wogegen einer der Verteidiger vorsorglich schon mal Widerspruch einlegt.

Der Prozess wird am Mittwoch, 9. April, fortgesetzt.