Polizei Simmern informiert Vorsicht: Falsche Polizisten am Telefon Annalena Bischoff 16.01.2026, 14:00 Uhr

i Betrüger haben es besonders auf Senioren abgesehen. Aus diesem Grund gibt die Polizeiinspektion Simmern regelmäßig Verhaltenstipps. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Achtung Betrugsmasche: Mehrere Bürger meldeten am Donnerstag Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Polizei Simmern warnt und gibt wichtige Verhaltenstipps.

Simmern/Hunsrück. Nachdem sich am Donnerstag, 15. Januar, mehr als 40 Betroffene gemeldet haben, warnt die Polizei Simmern vor einer Serie von Betrugsanrufen. Telefonbetrüger gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Laut Christian Imig vom Sachgebiet Einsatz der Polizeiinspektion Simmern dauerte die Anrufwelle wohl den gesamten Nachmittag bis in die Abendstunden an.







Artikel teilen

Artikel teilen