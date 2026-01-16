Achtung Betrugsmasche: Mehrere Bürger meldeten am Donnerstag Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Polizei Simmern warnt und gibt wichtige Verhaltenstipps.
Lesezeit 1 Minute
Simmern/Hunsrück. Nachdem sich am Donnerstag, 15. Januar, mehr als 40 Betroffene gemeldet haben, warnt die Polizei Simmern vor einer Serie von Betrugsanrufen. Telefonbetrüger gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Laut Christian Imig vom Sachgebiet Einsatz der Polizeiinspektion Simmern dauerte die Anrufwelle wohl den gesamten Nachmittag bis in die Abendstunden an.