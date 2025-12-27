Vorgezogene Bundestagswahl: Bröhr triumphiert erneut

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Der Wahlkampf für die vorverlegte Bundestagswahl bestimmt im Januar und Februar auch das öffentliche Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Flyer, Plakate, öffentliche Wahlkampfveranstaltungen: Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis ist der Anfang des Jahres geprägt von dem politischen Großereignis der von September auf Februar vorgezogenen Bundestagswahl. Die Wahlergebnisse sorgen dabei an einigen Stellen für Überraschungen.