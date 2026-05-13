Feuerwehren mehrfach gefordert Vorderhunsrück: Drei Mal Dieselalarm in nur acht Wochen Annalena Bischoff 13.05.2026, 12:00 Uhr

i Der naturnahe Spielplatz in Kisselbach und der Simmerbach wurden nach dem Dieselaustritt an einer unterirdischen Pipeline bei Wiebelsheim am 11. März großflächig abgesperrt. Laut Kreisverwaltung zeigen die Wasserproben derzeit unauffällige Werte. Daniel Rühle

Drei Dieseleinsätze in nur zwei Monaten: Nach dem Umweltschaden bei Wiebelsheim und zwei beschädigten Lkw-Tanks an der A61 waren die Feuerwehren im Kreis mehrfach gefordert. Warum solche Lagen analytisch und logistisch besonders anspruchsvoll sind.

Innerhalb von nur acht Wochen wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gleich drei Mal wegen auslaufenden Diesels alarmiert. Nach der Umweltkatastrophe nahe Wiebelsheim am 11. März, die die Kreisverwaltung und Untere Wasserbehörde noch immer beschäftigt, folgten zwei weitere Einsätze mit größeren Mengen Kraftstoff – beide mit glimpflichem Ausgang.







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