Rhein-Hunsrück – die Kolumne Vor zehn Jahren hat KI noch keine Rolle gespielt Lara Kempf 20.01.2026, 07:00 Uhr

i Informatik soll in den kommenden Jahren zum Pflichtfach werden. Heute sind die Themen des Schulfaches jedoch etwas andere als noch vor zehn Jahren. Silas Stein/dpa. picture alliance/dpa

Wie arbeitet ein Rechner? Was sind Algorithmen? Und wie programmiert man etwas? Vor zehn Jahren waren die Inhalte des Schulfachs Informatik noch etwas andere als heute. Doch anders bedeutet nicht immer besser.

Ab dem Schuljahr 2028/2029 soll das Fach Informatik an allen weiterführenden Schulen Pflicht werden. Zwei Pilotschulen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis befinden sich gerade in der Testphase und sind begeistert. Auch ich erinnere mich noch gut daran, als ich in der Schule damals einmal die Woche Informatik-Unterricht hatte.







