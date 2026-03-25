Aus dem Stadtrat in Simmern „Vor dem Tor“: Wettbewerb soll über Nutzung entscheiden Thomas Torkler 25.03.2026, 11:38 Uhr

i Zum Schluss war noch das Haus Ecke Bahnhofstraße/"Vor dem" Tor fällig. Der Gebäudekomplex ist abgerissen, es folgen noch zwei Häuser in der Bahnhofstraße. Ein Planungswettbewerb soll Klarheit über die künftige Verwendung des 3000 Quadratmerter großen Areals bringen. Torkler Thomas

Neues Konzept für das Quartier „Vor dem Tor“: Wo derzeit in dem Simmerner Areal Gebäude abgerissen werden, soll in Zukunft etwas Neues entstehen. Die Stadt hofft mithilfe eines Planungswettbewerbs auf einen Image- und Impulsgewinn.

Man sieht, dass die Häuserzeile in der Simmerner Innenstadt im Bereich „Vor dem Tor“ nun abgerissen ist. In der jüngsten Stadtratssitzung stand die „Weiterentwicklung Areal Bahnhofstraße/Vor dem Tor“ auf der Tagesordnung. Oder auch, wie Stadtbürgermeister Andreas Nikolay formulierte: „Was soll dort hin?







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