Neues Konzept für das Quartier „Vor dem Tor“: Wo derzeit in dem Simmerner Areal Gebäude abgerissen werden, soll in Zukunft etwas Neues entstehen. Die Stadt hofft mithilfe eines Planungswettbewerbs auf einen Image- und Impulsgewinn.
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Man sieht, dass die Häuserzeile in der Simmerner Innenstadt im Bereich „Vor dem Tor“ nun abgerissen ist. In der jüngsten Stadtratssitzung stand die „Weiterentwicklung Areal Bahnhofstraße/Vor dem Tor“ auf der Tagesordnung. Oder auch, wie Stadtbürgermeister Andreas Nikolay formulierte: „Was soll dort hin?