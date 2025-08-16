Sie kämpften für verlorene Rechte und Freiheiten. Sie setzten den Klerus unter Druck. Vor 500 Jahren erreichten die Bauernkriege, die in Süddeutschland begonnen hatten, auch den Mittelrhein.

Das Jahr 1525 verbindet man in Deutschland meist mit dem Bauernkrieg und dem Revolutionär Thomas Müntzer. Doch die Unruhen vor 500 Jahren als reine Bauernaufstände zu verstehen, greift zu kurz. Je weiter die in Süddeutschland geborene Bauernbewegung nach Norden vordrang, desto mehr verlor sie ihren rein bäuerlichen Charakter. Am Mittelrhein war der „Bauernkrieg“ eine bürgerliche Bewegung, die nicht mehr auf das flache Land übergriff.

Ausgangspunkt für die Empörung am Mittelrhein und in Hessen wurde die Kaiserstadt Frankfurt. Sie bildete den wirtschaftlichen Mittelpunkt der Region. Ihre Messen wurden von Süden und Norden besucht. Am Ostermontag 1525, dem 17. April, erhoben sich die Frankfurter Zünfte gegen die politischen, religiösen und sozialen Verhältnisse in der Stadt. Eine bewaffnete Volksmenge stürmte zentrale Orte Frankfurts. Ihre Forderungen fanden Eingang in die „46 Artikel“, die der Rat am 22. April annehmen musste. Die Artikel erschienen sofort im Druck.

i Der bekannte Kupferstich von Albrecht Dürer (1471-1528) zeigt drei bewaffnete Bauern im Gespräch. Einer trägt ein Schwert, ein anderer hat ein Messer in der Tasche. Das Bild wird häufig als Vorahnung der Bauernaufstände gedeutet. 1525 rotteten sich Bauern und Bürger zusammen, um für ihre Rechte einzutreten. Quelle: Wikicommons

Von Frankfurt aus breitete sich die Unruhewelle in Stadtaufständen nach Limburg, Gießen, Wetzlar, Hochheim, Mainz, Wiesbaden, Friedberg, in den Rheingau sowie nach Bingen, Boppard und Oberwesel aus. Über Bacharach schweigen die Quellen. Koblenz, die eigentliche Hauptstadt Kurtriers, verhielt sich ruhig. Dennoch war die Lage angespannt. Am Ostermontag wurde berichtet, es seien „viel Flecken und Dörfer ufflande und langs den Ryne“ angezündet worden. Darum sollten verdächtige Personen überprüft werden, um Angriffe auf die Städte zu verhindern.

Doch die eigentliche Gefahr drohte von innen. In den kurtrierischen Städten Oberwesel und Boppard fielen die Frankfurter Artikel bei den Bürgern auf fruchtbaren Boden. Die einst blühenden freien Reichsstädte waren durch Krieg, Brände, Seuchen und Handelskrisen überschuldet. Die städtischen Kassen waren erschöpft, die Bürger verarmt. Vergeblich versuchte der Trierer Erzbischof und Kurfürst Richard von Greiffenklau, die Bewegung im Keim zu ersticken. Ende April 1525 warnte er die Bopparder ernsthaft, sich den Städterebellionen anzuschließen. Sie sollten Ruhe bewahren. Er werde persönlich die Berechtigung der Klagen prüfen, um sich mit Gottes Hilfe „der Empörungen zu erwehren“.

Den Verlust der Reichsfreiheit nie verschmerzt

Doch den Bürgern schien jetzt der rechte Zeitpunkt gekommen, um alte verlorene Rechte und Freiheiten zurückzuerlangen. In Oberwesel fassten erregte Bürgerversammlungen ihre Beschwerden in zehn Artikeln zusammen. Ziel war es, die Privilegien des Klerus zu beschränken. Das galt vor allem für die Bede, eine Steuer, von der die Geistlichkeit befreit war und die die Hauptschuld an der Finanznot der Bürgerschaft trug.

Die Bopparder hatten den Verlust der Reichsfreiheit nie verschmerzt. Gerade die einschneidendsten ihrer Artikel, Unterstellung der Klöster unter den Rat und Verbot, liegende Güter zu erwerben, gingen auf das aufgehobene kaiserliche Privileg zurück. Sie wurzelten nicht in der Reformation, die im Erzstift noch keinen Fuß gefasst hatte. Am 4. Mai musste der Erzbischof die Oberweseler Artikel annehmen, am 8. Mai die Bopparder Artikel. Die Bürger waren zufrieden.

i Der Merian-Stich von Oberwesel erschien 1646. Die freie Reichsstadt war im 14. Jahrhundert an Kurtrier gelangt. 1525 kam es in der verschuldeten Stadt zu einem Aufstand. Die aufgebrachten Bürger stellten zehn Artikel auf, die sich vor allem gegen die Privilegien des Klerus richteten. Quelle: Wikicommons

Doch die Freude währte nicht lang. Die Niederschlagung der bäuerlichen Bewegung wurde auch den Städten zum Verhängnis. Der Kurfürst zog Mitte Mai mit einem Hilfsheer vom Ehrenbreitstein aus nach Heidelberg, um im Verbund mit den anderen Fürsten gegen die Bauern zu kämpfen. Nach dem Sieg über die Bauern am 23./24. Juni in Pfeddersheim bei Worms schlug die Haltung des Erzbischofs um. Am 26. Juni forderte er Boppard und Oberwesel zur Ablieferung der Artikelbriefe auf. Das bei Nacht in Boppard eintreffende kurfürstliche Edikt löste große Bestürzung aus. Als es am frühen Morgen vor versammelter Bürgerschaft verlesen wurde, beschloss man, in einem gesonderten Schreiben Abbitte zu tun und die Gnade des Kurfürsten anzurufen. Die Bopparder Abgesandten brachten ihren Artikelbrief sofort nach Pfeddersheim, die Oberweseler ließen sich einige Tage Zeit.

Nach dem völligen Sieg über die Bauernbewegung erklärten die Fürsten alle Zugeständnisse an die Bürger für null und nichtig. Als der Trierer Kurfürst in sein Erzstift zurückkehrte, mussten Oberwesel und Boppard den Artikeln abschwören, alle Rechte des Klerus wieder anerkennen und ihrem strengen Landesherrn huldigen. Außerdem mussten sie hohe Strafgelder zahlen. Boppard wurde am 14. August zur Zahlung von 2000 Gulden in zwei Raten verpflichtet. Die aufsässigeren Oberweseler mussten bis Fastnacht 1526 fünf Goldgulden pro Haus zahlen.

Der Scharfrichter stand schon bereit

Außerdem wurden die Rädelsführer vor Gericht gestellt: 17 Bürger aus Oberwesel und 14 Personen aus den umliegenden Dörfern Damscheid, Dellenhofen, Perscheid, Langscheid und Urbar wurden als Hauptschuldige benannt. Am Gerichtstag stand der Scharfrichter schon bereit. Doch alle Angeklagten wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Erzbischof ließ sie mit dem Schrecken davonkommen.

Auch die übrigen Herrschaften am Mittelrhein verpflichteten ihre Untertanen zum Gehorsam. In der Stadt Braubach, aus der von Unruhen nichts bekannt ist, mussten Bürgermeister, Rat und die ganze Gemeinde am 19. Oktober – wie alle hessischen Städte – eine Urkunde mit einem Treueversprechen ausstellen.

V on der Obrigkeit unterdrückt

Im Herbst 1525 waren die Stadtunruhen am Mittelrhein und in Hessen erloschen. Obwohl es kein Blutvergießen gab und die Forderungen gerecht waren, wurden sie von der Obrigkeit unterdrückt. Der Versuch der Städte, sich dem zentralisierenden fürstlichen Absolutismus zu entziehen, war gescheitert. Eine Besserung der sozialen und politischen Verhältnisse trat erst mit der Französischen Revolution ein.