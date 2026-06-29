Hunsrückquerbahn anno 1976 Vor 50 Jahren wurden die roten Brummer bunt Thomas Torkler 29.06.2026, 10:00 Uhr

i Die roten Brummer galten als Markenzeichen der Hunsrückquerbahn. Klaus Dieter Ihmig

Als Schüler noch mit der Bahn nach Boppard fuhren und bunt bemalte Schienenbusse durch den Hunsrück rollten: Vor 50 Jahren sorgte eine außergewöhnliche Sonderfahrt für Begeisterung. Eine Erinnerung des Hunsrückbahn-Vereins zum Jubiläum.

Felix Jacob, Vorsitzender des Hunsrückbahnvereins und einer seiner Mitstreiter, Franz Heyer, hatten es schon angekündigt, als am 20. Mai der Vertrag zwischen dem Verein und der Stadt Simmern zum Wiederaufbau des Lokschuppens am Bahnhof Simmern unterzeichnet wurde.







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