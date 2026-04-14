Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Von Waffeln mit Zimt und Zimtwaffeln Daniel Rühle 14.04.2026, 07:30 Uhr

i Waffeln sind lecker. Selbstgemachte umso mehr. Peter Degen

Zimtwaffeln sind meine liebsten Plätzchen der Weihnachtszeit. Logisch, dass mir da auch große Waffeln mit Zimt schmecken. Das durfte ich vor Kurzem erleben. Und habe es – in abgewandelter Form – zu Hause nachgemacht.

Derzeit ist eine schwierige Zeit. Ist es noch Saison für warme Waffeln, wenn man durch die Straßen der Stadt schlendert, oder doch eher schon Zeit für ein kühles erfrischendes Eis? Kürzlich habe ich diese Frage bei einem Besuch in einem Café – ich verrate jetzt nicht wo, nicht, dass mir noch Schleichwerbung zur Last gelegt wird – mit einem klaren: „Es ist noch Waffelsaison“ beantwortet.







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