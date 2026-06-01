Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Von Spatzen und Tauben
Ein Haussperling, auch Spatz genannt, sitzt auf einem Halm.
Ein Haussperling, auch Spatz genannt, sitzt auf einem Halm.
Kira Hofmann. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Manche Redensarten sollen einem das Leben leichter machen, zum Beispiel das geflügelte Wort vom Spatzen in der Hand und der Taube auf dem Dach. Aber steckt darin wirklich praktische Lebenshilfe? Unser Autor bemüht eine Statistik.

Lesezeit 1 Minute
Lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach – so lautet ein bekanntes Sprichwort. Aber wie oft kommt man überhaupt in so eine Situation? Für den Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es dazu jetzt aktuelle Zahlen.Vogelfreunde in ganz Deutschland haben Anfang Mai bei der „Stunde der Gartenvögel“ nämlich geschaut und gezählt, welche gefiederten Freunde sich in ihrem Garten aufhalten.

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Rhein-Hunsrück-Zeitung

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