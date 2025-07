Die knallblauen Blüten der Wegwarte sorgen aktuell für Farbe entlang der Landstraßen im Hunsrück und am Rhein. Doch die Pflanze hat weit mehr zu bieten als nur ihr hübsches Äußeres!

Wer derzeit über die Hunsrückhöhen fährt, erlebt sein blaues Wunder. Zumindest am Vormittag, denn dann gibt die Wegwarte alles. Rechts und links der Straßen genügt ihr ein wenig Schotter und dort sorgt sie gemeinsam mit anderen Liebhabern von magerem Boden wie Wilder Möhre oder Flockenblume für eine wahre Blütenpracht. Knallblaue Blüten reckt sie in die Sonne und zieht damit zahlreiche Insekten magisch an.

Tatsächlich ist die Wegwarte – oder Zichorie – ein wahrer Tausendsassa. Zum einen sind alle Pflanzenteile essbar, mit den hübschen Blüten lassen sich also auch Salate schmücken. Da wundert es nicht, dass sie die Wildform einiger Salatpflanzen ist. Von ihr stammen zum Beispiel Chicorée oder Radicchio ab. Spätestens, wenn man diese Salate im Gemüsebeet mal schießen und blühen lässt, ist die Verwandtschaft nicht mehr zu leugnen. Zum anderen wird die Wurzel der Wegwarte ganz gern als Kaffee-Ersatz genutzt. Dazu wird sie geröstet und gemahlen. Obendrein ist die Zichorie – das kann man auf der Internetseite www.naturadb.de nachlesen (herzliche Empfehlung!) – bei 87 Wildbienen, 17 Schwebfliegen- und zwei Käferarten beliebt und ernährt sieben Raupen. Da ist das Prädikat „super Insektenpflanze“ mehr als verdient. Und wie sollte es anders sein? Natürlich findet sie auch Verwendung in der Naturheilkunde und wurde 2020 zur Heilpflanze des Jahres gekürt. Gemüse des Jahres (2005) und Blume des Jahres (2009) war sie auch schon.

Hoffentlich erhalten die fleißigen Mitarbeiter der Straßenmeistereien nicht schon bald den Auftrag, diese Blütenpracht zu mähen. Es wäre wirklich ein herber Verlust – sowohl fürs Auge als auch für die Biodiversität. Zum Glück aber habe ich eine dieser anspruchslosen Wegwarten in meinem Garten. Vor einigen Jahren hat sie sich auf unserer Wiese von selbst angesiedelt. Und dort hüte ich sie wie meinen Augapfel. Für die Insekten und für mich!