Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Von Ostern, Octopussy und Oliver Kahn Hilko Röttgers 04.04.2026, 07:30 Uhr

i Ein Fabergé-Ei spielt im James-Bond-Film "Octopussy" eine wichtige Rolle. Daniel Karmann. picture alliance / dpa

Weihnachtsfilme kennt jeder, die bilden heute ja schon ein eigenes Genre. Aber Osterfilme? Unser Kolumnist hätte da eine Idee ...

Alles hat seine Zeit. Das gilt auch in der Frage, welchen Film man sich wieder mal anschauen könnte – in diesen Tagen also einen Osterfilm. Gibt’s das?Fragt man das allwissende Internet nach dem Genre, werden einem Bibelfilme wie „Die Zehn Gebote“ vorgeschlagen, für Familien mit Kindern empfiehlt die Suchmaschine „Peter Hase“ oder „Die Häschenschule“.







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