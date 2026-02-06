Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Von Mäusen, Koffern und zweiten Leben Annalena Bischoff 06.02.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: Auf dem Sperrmüll finden sich nicht nur Möbel, sondern auch alte Erinnerungen und treue Begleiter. Sebastian Schmitt

Die Geschichte über eine alte Stoffmaus am Straßenrand erinnert unsere Kolumnistin an einen ganz persönlichen Abschied. Sie hat sich kürzlich von ihrem treuen Reisebegleiter getrennt. Doch wer weiß, vielleicht wartet auf ihn schon eine zweite Chance.

Meine Kollegin begegnete vor wenigen Tagen auf ihrem Weg in den Hunsrück, irgendwo zwischen nebligen Landstraßen und Boppard-Buchholz, einer Maus. Genauer gesagt: Einer riesigen Stofftiermaus mit gelb-goldenem Schnurrbart, die mitten auf einem Berg Sperrmüll saß.







