Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Von hartnäckigen All-Moosen 25.11.2025, 06:00 Uhr

i Moos ist ein Überlebenskünstler. Selbst neun Monate im Weltall machen dem Moos kaum etwas aus, haben Forschende jetzt herausgefunden. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Der Weltraum, unendliche Weiten: Dort oben kurvt die ISS um die Erde – und wir alle profitieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die an Bord der Raumstation gewonnen werden. Das macht unserem Autor Hoffnung für den eigenen Garten.

Machen wir uns nichts vor: Unser heutiges Leben wäre nicht möglich, hätte es die Weltraumforschung nicht gegeben. Und da rede ich noch nicht einmal davon, dass wir, also die Menschheit, ständig Satelliten ins All schießen, damit wir besser telefonieren, fernsehen und navigieren können.







