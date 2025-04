Sie sind seit 50 Jahren ein Ehepaar: Emma und Georg Steinmetz aus Simmern. Das Jubiläum wird an diesem Dienstag gefeiert.

Goldene Hochzeit feiern an diesem Dienstag die Eheleute Emma und Georg Steinmetz aus Simmern. In Russland schlossen sie vor 50 Jahren den Bund fürs Leben. Aufgewachsen sind beide an der Wolga.

Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurden sie mit ihren Familien als Teil der deutschstämmigen Gemeinde nach Sibirien umgesiedelt. Nach Kriegsende ging die Reise weiter an das andere Ende der damaligen UdSSR, nach Kasachstan. Von dort erfolgte auch die Umsiedlung nach Deutschland im Jahr 1995. Weil hier schon Verwandte lebten, führte der Weg direkt in den Hunsrück nach Simmern.

Der Anfang war schwer, nicht nur wegen der Sprachschwierigkeiten. Es gelang der Familie Steinmetz jedoch, sich in recht kurzer Zeit einzuleben. In der Ströher-Straße in Simmern bauten sie ein Haus, dort fanden sie eine neue Heimat. Der Jubilar arbeitete als Baggerfahrer, seine Frau managte die Familie und den Alltag. Zum Jubelfest gratulieren drei Kinder, sechs Enkel, vier Urenkel, Verwandte, Nachbarn und Freunde.