Verkehrsminister im Rheintal Von Bahnsanierung, Mittelrheinbrücke und dem Haselhuhn Marta Fröhlich 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gab sich auf einer Schifffahrt auf dem Mittelrhein nahbar und gut gelaunt. Marta Fröhlich

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl macht die CDU Rhein-Hunsrück Stimmung und lud einen prominenten Gast ins Mittelrheintal: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der machte teure Ankündigungen, blieb aber sonst eher unkonkret.

Hochkarätigen Politbesuch hatten die CDU Rhein-Hunsrück und die MIT Rhein-Hunsrück organisiert, um bei einer Schifffahrt auf dem Rhein über Wirtschaft, Tourismus und den Rhein als Lebensraum zu sprechen. Der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, dessen Bruder Gordon Schnieder (beide CDU) bei der anstehenden Landtagswahl der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden will, war als Gastredner geladen und sollte bei der 45-minütigen ...







