Vom Weinfrühling, Strieders Mühle und dem Wasserturm

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. Im Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Drei Themen, die unsere Leser im zweiten Quartal bewegten: der Mittelrheinische Weinfrühling, Strieders Mühle und der Wasserturm in Kirchberg.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Veranstaltungshöhepunkt am Mittelrhein, eine neue Brauereigaststätte im Baybachtal und ein Wahrzeichen, das endlich wieder in kommunaler Hand ist – beispielhaft stehen diese drei Themen für die erfreulicheren Geschichten, die unsere Zeitung im zweiten Quartal 2025 erzählen konnte.