Jahresrückblick 2025 Vom Weinfrühling, Strieders Mühle und dem Wasserturm Philipp Lauer 29.12.2025, 10:00 Uhr

i Klaus Lubischer steht hinter dem Zapfhahn in Strieders Mühle im Baybachtal. Hier zapft er mit Freude sein frisches, selbstgebrautes Bier. Eine Spezialität des Hauses ist neben Pils, Weizen und Pale Ale das Mühlenblut, das er mit Himbeeren braut. Werner Dupuis

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. Im Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Drei Themen, die unsere Leser im zweiten Quartal bewegten: der Mittelrheinische Weinfrühling, Strieders Mühle und der Wasserturm in Kirchberg.

Ein Veranstaltungshöhepunkt am Mittelrhein, eine neue Brauereigaststätte im Baybachtal und ein Wahrzeichen, das endlich wieder in kommunaler Hand ist – beispielhaft stehen diese drei Themen für die erfreulicheren Geschichten, die unsere Zeitung im zweiten Quartal 2025 erzählen konnte.







