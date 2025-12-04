Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Vom Himalaya nach Liebshausen?
Die Berge des Himalaya: Allein in Nepal wurden rund 100 Gipfel noch nicht erklommen, heißt es. Seit Kurzem ist es einer weniger.
Sabina Bhattrai. picture alliance/dpa/epa

An Orte vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, ist eigentlich etwas, was in den Bereich Science-Fiction fällt. Doch auch auf der Erde gibt es solche Orte. Und es gibt Menschen, die dort hinkommen.

Lesezeit 1 Minute
Man glaubt ja leicht, dass es auf der Welt heutzutage nichts mehr zu entdecken gibt. Unberührte Fleckchen Erde, an denen noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist – wo sollen die denn sein? Und sagen Sie jetzt nicht: in der Eifel!Ich hatte nämlich an den Himalaya gedacht, genauer gesagt: an Nepal.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region