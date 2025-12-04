Vom Himalaya nach Liebshausen?

An Orte vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, ist eigentlich etwas, was in den Bereich Science-Fiction fällt. Doch auch auf der Erde gibt es solche Orte. Und es gibt Menschen, die dort hinkommen.
Man glaubt ja leicht, dass es auf der Welt heutzutage nichts mehr zu entdecken gibt. Unberührte Fleckchen Erde, an denen noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist – wo sollen die denn sein? Und sagen Sie jetzt nicht: in der Eifel!Ich hatte nämlich an den Himalaya gedacht, genauer gesagt: an Nepal.