Was wird uns die Fußball-WM bringen? Außer Diskussionen über zu hohe Ticketpreise und die bange Befürchtung, Trump und Infantino könnten das Großereignis vor allem zur Selbstbeweihräucherung nutzen. Unser Autor über seine noch fehlende WM-Euphorie.
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Als mich am Donnerstag ein Kumpel fragte, ob ich schon im WM-Fieber sei, war ich selbst über meine eigene Antwort erstaunt. Denn sie lautete: „Nein, überhaupt nicht.“ Obwohl das Attribut „fußballbegeistert“ mich wohl zweifellos treffend beschreibt, ruft das bevorstehende Gekicke im fernen Amerika bei mir noch keine Jubelgefühle hervor.