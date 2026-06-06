Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Vom Feeling her (noch) kein gutes Gefühl Johannes Kirsch 06.06.2026, 07:30 Uhr

i Beim Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Finnland stellten die Fans eindrucksvoll unter Beweis, dass sie schon in WM-Stimmung sind. Federico Gambarini/dpa

Was wird uns die Fußball-WM bringen? Außer Diskussionen über zu hohe Ticketpreise und die bange Befürchtung, Trump und Infantino könnten das Großereignis vor allem zur Selbstbeweihräucherung nutzen. Unser Autor über seine noch fehlende WM-Euphorie.

Als mich am Donnerstag ein Kumpel fragte, ob ich schon im WM-Fieber sei, war ich selbst über meine eigene Antwort erstaunt. Denn sie lautete: „Nein, überhaupt nicht.“ Obwohl das Attribut „fußballbegeistert“ mich wohl zweifellos treffend beschreibt, ruft das bevorstehende Gekicke im fernen Amerika bei mir noch keine Jubelgefühle hervor.







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