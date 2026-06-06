Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Vom Feeling her (noch) kein gutes Gefühl
Beim Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Finnland stellten die Fans eindrucksvoll unter Beweis, das
Beim Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Finnland stellten die Fans eindrucksvoll unter Beweis, dass sie schon in WM-Stimmung sind.
Federico Gambarini/dpa

Was wird uns die Fußball-WM bringen? Außer Diskussionen über zu hohe Ticketpreise und die bange Befürchtung, Trump und Infantino könnten das Großereignis vor allem zur Selbstbeweihräucherung nutzen. Unser Autor über seine noch fehlende WM-Euphorie.

Lesezeit 1 Minute
Als mich am Donnerstag ein Kumpel fragte, ob ich schon im WM-Fieber sei, war ich selbst über meine eigene Antwort erstaunt. Denn sie lautete: „Nein, überhaupt nicht.“ Obwohl das Attribut „fußballbegeistert“ mich wohl zweifellos treffend beschreibt, ruft das bevorstehende Gekicke im fernen Amerika bei mir noch keine Jubelgefühle hervor.

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