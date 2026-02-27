Chöre im Musikforum Kastellaun Volker Klein setzt auf die Kraft der Stimme Annalena Bischoff 27.02.2026, 13:30 Uhr

i Im Musikforum Kastellaun kommen jede Woche 220 Singbegeisterte in sieben Ensembles zusammen und proben im Katholischen Pfarramt. Michael Brandt. Michael Brandt/dpa

Die menschliche Stimme ist das älteste Instrument der Welt und wissenschaftlich erwiesen ist Singen gesund. Die Stimme verbindet Menschen, stärkt Persönlichkeit und soziale Kompetenzen. In Kastellaun will Volker Klein die Kraft noch stärker nutzen.

Ein Atemzug, ein erster Ton – dann füllt sich der Raum mit Klang. Stimmen greifen ineinander, suchen Halt, formen gemeinsam einen Klang. Für Volker Klein vom Musikforum Kastellaun ist das kein gewöhnlicher Probeabend in seinen Chören, sondern gelebte Überzeugung: singen verbindet.







Artikel teilen

Artikel teilen