Vögel füttern für die Wissenschaft

Am Wochenende schlägt sie wieder, die „Stunde der Wintervögel“. Vogelfreunde im ganzen Land starren dann (wie sonst auch) in ihre Gärten und beobachten das Treiben an den Futterstellen. Unser Kolumnist hofft auf die Rückkehr einiger besonderer Gäste.
Lesezeit 1 Minute
Haben Sie einen Vogel – und falls ja: Welchen? Auf diese Formel lässt sich die „Stunde der Wintervögel“ bringen, zu der der Naturschutzbund (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) jetzt wieder aufrufen. Die laut Nabu größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland findet von diesem Freitag bis zum Sonntag statt, übrigens schon zum 16.