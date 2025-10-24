Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Vögel des Glücks brauchen Glück
Derzeit herrscht Hochbetrieb am Himmel, Tausende Kraniche (Grus grus) machen sich auf die Reise in die Überwinterungsgebiete im Süden von Europa.
Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Dicht an dicht stehen Tausende Kraniche an den Rastplätzen im Norden und Osten Deutschlands. Da hat die Vogelgrippe sicher leichtes Spiel – und der tote Kranich bei Niedersohren wird wohl nicht der Einzige bleiben im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Seit Wochen geht mein Blick immer wieder zum Himmel. Kaum höre ich entfernt das trompetenartige „Gruu-grii“ der Kraniche, gehe ich auch schon auf die Suche nach den V-Formationen, die sich Richtung Süden bewegen. Vor einigen Wochen schon zogen die ersten acht Tiere über unseren Garten hinweg, nun herrscht Hochbetrieb.

