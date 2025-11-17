Kammermusik in Laufersweiler Virtuose Bratschentöne erklingen in ehemaliger Synagoge Werner Dupuis 17.11.2025, 15:00 Uhr

i Wieder einmal erwieß sich die ehemaligen Synagoge in Laufersweiler als idealen Veranstaltungsort für Kammermusik. Das Publikum war begeistert vom Konzert mit dem Bratschisten David Aaron Carpenter (2. von rechts) und Stipendiaten der Villa Musica. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die ehemalige Synagoge Laufersweiler ist ein idealer Ort für Kammermusik. Das bewies einmal mehr das Konzert des amerikanischen Bratschenvirtuosen David Aaron Carpenter – gemeinsam mit Stipendiaten der Villa Musica.

Eine Sternstunde für alle Freunde der Kammermusik war das Konzert des amerikanischen Bratschenvirtuosen David Aaron Carpenter in der Synagoge Laufersweiler mit Stipendiaten der Villa Musica. Auf vielen Bühnen der Welt zu Hause gehört er zu den Weltklasse-Solisten auf seinem Instrument.







