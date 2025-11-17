Virtuose Bratschentöne erklingen in ehemaliger Synagoge

Die ehemalige Synagoge Laufersweiler ist ein idealer Ort für Kammermusik. Das bewies einmal mehr das Konzert des amerikanischen Bratschenvirtuosen David Aaron Carpenter – gemeinsam mit Stipendiaten der Villa Musica.
Eine Sternstunde für alle Freunde der Kammermusik war das Konzert des amerikanischen Bratschenvirtuosen David Aaron Carpenter in der Synagoge Laufersweiler mit Stipendiaten der Villa Musica. Auf vielen Bühnen der Welt zu Hause gehört er zu den Weltklasse-Solisten auf seinem Instrument.