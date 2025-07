„Vino in Vertico“ begeistert in Simmern

Das Weinfest „Vino in Vertico“ lockte am Wochenende mit Genuss, Jazz und guter Laune unter den illuminierten Schinderhannesturm. Ein Geheimtipp, der zeigt: Simmern kann mehr als nur Geschichte.

. „Vino in Vertico“: Ein kleines, aber feines Weinfest in einer stimmungsvollen Atmosphäre versprach die Einladung. Alle, die ihr am Samstag auf den Schinderhannesplatz in Simmern gefolgt waren, wurden nicht enttäuscht. Immer am dritten Samstag im Juli laden Vereine und Winzer aus den umliegenden Weinanbaugebieten zum Umtrunk um das Denkmal für den berüchtigten Räuberhauptmann ein.

Big Band Unlimited sorgt für Stimmung

In einer lauen Sommernacht – die drohenden Gewitterwolken hatten sich verzogen – zeigt sich wieder einmal, welche versteckten Potenziale in der Kombination von Wein und Kulinarischem, serviert von freundlichen Gastgebern, auch in Simmern vorhanden sind. Dies könnte viel öfter genutzt werden.

Bis weit nach Mitternacht wurden Gespräche geführt, Kontakte geknüpft und alte Freundschaften aufgefrischt sowie etliche Gläser getrunken. Dazu passend unterhielt die Big Band Unlimited von Ralph „Mosch“ Himmler vor dem illuminierten Schinderhannesturm mit Swing, Jazz-Standards und Ohrwürmern das Publikum.