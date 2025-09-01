Üppige Streichmusik mit Kompositionen von Brahms und Tschaikowsky: Damit ging die Villa-Musica-Saison zu Ende. Und zwar an einem anderen Ort als geplant.

Die Villa Musica-Saison 2024/25 endete am Sonntag, 31. August, in der Peterskirche in Bacharach mit Tschaikowskys Sextett Souvenir de Florence und dem Ischler Frühlingsquintett von Brahms. Üppiger haben die beiden Spätromantiker nie für Streicher geschrieben.

Tschaikowsky schwelgte in Erinnerung an warme Frühlingsnächte in Florenz. Brahms griff eine Erinnerung aus seiner Jugend auf und verwandelte sie in eine schwermütige Elegie. Die Villa-Musica-Stipendiaten Mascha Wehrmeyer an der zweiten Violine, Conrad Jacobshagen und Riko Eto an den Bratschen, sowie Pablo Laporev und Milo Ferrazzini an den Celli spielten unter der Leitung von Andrey Baranov. In St. Petersburg geboren zählt er zu den großen Geigern der russischen Schule. Veranstalter waren die Stadt Bacharach gemeinsam mit dem Bauverein Wernerkapelle. Ursprünglich sollte das Konzert in Letzterer stattfinden. Wegen technischer Probleme mussten die Musiker in die nicht minder stimmungsvolle Peterskirche umziehen.