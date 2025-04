Großartige Kammermusik in einer kleinen Dorfkirche, das erlebten die Zuhörer des Konzertes des Kandinsky Quartetts in der evangelischen Kirche in Dichtelbach. „Lassen Sie sich darauf ein, und sie werden tief eintauchen in wunderbare musikalische Landschaften“, lautete der Rat von Valentin Erben, dem Cellisten des legendären Alban Berg Quartetts. Als Dozent bei der Landesstiftung Villa Musica studierte er das Programm mit den hochbegabten Musikern ein. Die jungen Musiker aus Berlin begannen das Konzert mit dem stürmischen Quartettsatz c-Moll, D 703 von Franz Schubert. Es folgte das große an Sylvester 1781 vollendete G-Dur-Quartett von Wolfgang Amadeus Mozart und nach der Pause das einzige Streichquartett F-Dur von Maurice Ravel. In ihrem furiosen Spiel ließen die jungen Streicher Ravels Werk in der ganzen Farbenpracht des Impressionismus aufblühen. Lang anhaltender Applaus war der Dank des von Culturissimo mitveranstalteten besonderen Konzerterlebnisses. wd