Von Boppard auf den Thron Viktoria Perll will Mittelrhein-Weinkönigin werden Lara Kempf 23.10.2026, 10:00 Uhr

i Viktoria Perll aus Boppard kandidiert für das Amt der 56. Mittelrhein-Weinkönigin. Lara Kempf

Den Mittelrhein in Deutschland und weltweit präsentieren – das ist die Aufgabe der Mittelrhein-Weinkönigin. Viktoria Perll aus Boppard ist eine von drei Kandidatinnen für das Amt. Wer ist die junge Frau und was motiviert sie?

Wer vertritt das Weinanbaugebiet Mittelrhein im nächsten Jahr und wird Nachfolgerin von Janina Mehr? Beantwortet wird diese Frage am Freitag, 6. November, wenn die Wahl zur 56. Mittelrhein-Weinkönigin ansteht. Viktoria Perll aus Boppard ist eine der drei Kandidatinnen, die um die Krone kämpfen.







Artikel teilen

Artikel teilen