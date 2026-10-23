Den Mittelrhein in Deutschland und weltweit präsentieren – das ist die Aufgabe der Mittelrhein-Weinkönigin. Viktoria Perll aus Boppard ist eine von drei Kandidatinnen für das Amt. Wer ist die junge Frau und was motiviert sie?
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Wer vertritt das Weinanbaugebiet Mittelrhein im nächsten Jahr und wird Nachfolgerin von Janina Mehr? Beantwortet wird diese Frage am Freitag, 6. November, wenn die Wahl zur 56. Mittelrhein-Weinkönigin ansteht. Viktoria Perll aus Boppard ist eine der drei Kandidatinnen, die um die Krone kämpfen.