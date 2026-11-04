Feuer in Dachgeschosswohnung Vier Leichtverletzte bei Brand in Kastellaun Lara Kempf 04.11.2026, 13:30 Uhr

i In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Kastellaun kam es am Dienstagabend, 3. November, zu einem Brand. Christoph Wendling

Die Feuerwehrkräfte des Rhein-Hunsrück-Kreises werden in diesen Tagen auf Trab gehalten. Nach dem Wohnhausbrand in St. Goar am Montag brach am Dienstagabend auch in Kastellaun ein Feuer in einem Haus aus. Was passiert war.

Nachdem es erst am frühen Montagmorgen in einem Wohnhaus in St. Goar gebrannt hatte, mussten die Feuerwehreinsatzkräfte am Dienstagabend, 3. November, erneut zu einem Wohnhausbrand im Rhein-Hunsrück-Kreis ausrücken – dieses Mal nach Kastellaun.Um kurz vor 22 Uhr wurden die Feuerwehren Kastellaun, Beltheim, Mastershausen und Simmern durch die Integrierte Leitstelle in Koblenz über einen Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus in Kastellaun ...







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