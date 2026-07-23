Aus der PASt Emmelshausen
Vier Jahre Hunsrückstreife: Hat sich Konzept bewährt?
Symbolbild: Seit vier Jahren ist die Hunsrückstreife an die Polizeiautobahnstation in Mendig angebunden.
Symbolbild: Seit vier Jahren ist die Hunsrückstreife an die Polizeiautobahnstation in Mendig angebunden.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Schließung der Polizeiautobahnstation Emmelshausen war jahrelang umstritten. Im Mittelpunkt stand die Sorge um Nachteile bei Einsätzen auf der A61. Wie bewertet die Polizei die Situation heute?

Lesezeit 2 Minuten
48 Jahre lang befand sich in Dörth die Polizeiautobahnstation (PASt) Emmelshausen. Vor vier Jahren endete dort der Dienstbetrieb. Seitdem übernimmt die sogenannte Hunsrückstreife, die organisatorisch der PASt Mendig zugeordnet ist, die Polizeiarbeit auf der A61 zwischen Koblenz und Rheinböllen.
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